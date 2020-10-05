Роспотребнадзор: переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к COVID-19

Исследования показывают, что переболевшие сезонными ОРВИ могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Роспотребнадзоре.

«Недавнее исследование американских учёных показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пока невозможно сказать, насколько эффективен такой иммунитет.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к COVID-19 способен сохраняться до шести месяцев.

В Роспотребнадзоре, комментируя его слова, отметили, что в настоящее время нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.