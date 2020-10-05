Роспотребнадзор оценил заявление о длительности иммунитета к COVID-19

В настоящее время нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя заявление о том, что иммунитет у перенёсших COVID-19 сохраняется около полугода.

«В настоящее время мы не располагаем достаточными данными. Это зависит в том числе и от тяжести перенесённого заболевания, и от индивидуальных особенностей иммунной системы», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к COVID-19 способен сохраняться до шести месяцев.

Как отмечал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, продолжительность иммунитета зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание.