Роспотребнадзор оценил заявление о длительности иммунитета к COVID-19
- РИА Новости
«В настоящее время мы не располагаем достаточными данными. Это зависит в том числе и от тяжести перенесённого заболевания, и от индивидуальных особенностей иммунной системы», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к COVID-19 способен сохраняться до шести месяцев.
Как отмечал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, продолжительность иммунитета зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание.