«Ситуация находится под непрерывным контролем»: в Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучение

Сведения о переводе школ Москвы на дистанционное обучение не соответствуют действительности, заявили в Минпросвещения. В ведомстве напомнили, что образовательная система Москвы находится на плановых каникулах, введённых по распоряжению мэрии на период с 5 по 18 октября. На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин заявил, что система дистанционного образования в России формируется «по необходимости», однако полный переход на этот формат обучения в будущем исключён. Как подчеркнул глава государства, качество образования обусловлено непосредственным общением ученика и учителя.

В Минпросвещения заявили, что информация о переводе школ Москвы на дистанционное обучение не соответствует действительности. В ведомстве указали, что сейчас занятия приостановлены в 0,3% российских школ и речь идёт о точечных мерах.

«Напоминаем, что образовательный процесс сегодня обеспечивается во всех регионах страны, а информация о якобы принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что образовательная система Москвы «находится на плановых каникулах и сведений об иных решениях не поступало».

Наряду с этим в сообщении указано, что Минпросвещения непрерывно контролирует общую ситуацию по стране. В ведомстве призвали доверять только официальным источникам и «не распространять информацию, которая может ввести в заблуждение».

Кроме того, на этом фоне в Минобрнауки рассказали, что пока не рассматривают вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова, ситуация динамична и всё зависит от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

Двухнедельные каникулы в Москве

Ранее замминистра просвещения России Денис Грибов рассказал, что ведомство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу.

«Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определённое окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», — цитирует Грибова ТАСС.

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Напомним, что решением мэра Москвы Сергея Собянина столичных школьников направили на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Градоначальник подчеркнул, что дистанционных занятий в это время не будет.

В мэрии пояснили, что двухнедельные каникулы для московских школьников позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания.

Позднее, выступая с поздравлением ко Дню учителя, Собянин рассказал об эффективности дистанционного обучения, введённого ранее из-за распространения коронавируса.

«Даже несмотря на пандемию, несмотря на то что значительную часть учебного года мы провели в дистанционном режиме, качество образования практически не пострадало. Уровень ЕГЭ был не ниже, чем в предыдущие годы», — указал мэр.



«Система создаётся по необходимости»

Владимир Путин 5 октября провёл встречу с учителями и студентами педагогических вузов, на которой высказался на тему дистанционного обучения в России. По его словам, работа в этом направлении идёт, однако о полном переходе на подобный формат речи

быть не может.

Путин подчеркнул, что «разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьёзными».

«Потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя — это то, что даёт высокое качество образования», — сказал глава государства.

Вместе с тем Путин в беседе с одним из педагогов отметил, что система дистанционного образования в России действительно формируется.

«У нас такая система создаётся по необходимости, просто жизнь заставляет нас такую систему создавать», — сказал президент.

Путин также обсудил другие вопросы работы педагогов и организации образовательного процесса. В частности, он призвал власти регионов не отказываться от введённых ранее надбавок для учителей в размере 5 тыс. рублей. Решение об утверждении этой выплаты президент назвал абсолютно правильным.

«Ещё раз хочу сказать своим коллегам-губернаторам: ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу, ни в коем случае», — подчеркнул глава государства.

Наряду с этим Путин заявил о необходимости обеспечить доступ к широкополосному интернету в школах в течение следующего года. Говоря о доступности дистанционного обучения, глава государства также упомянул вопрос наличия выхода в интернет в российских семьях.

«К 2030-му практически стопроцентно должен во всей стране быть обеспечен и доступ к скоростному, широкополосному интернету, и оборудование должно быть», — сказал президент.