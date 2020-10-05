Лауреат конкурса «Учитель года» оценил ситуацию с дистанционным обучением

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 2017», преподаватель истории, заместитель директора Лицея МГИМО оценил ситуацию с дистанционным обучением.

«Во всякой ситуации есть и плюсы, и минусы. Например, впервые родители наших учеников увидели, сколько всего происходит в школе с ребёнком. До сих пор это была совсем не очевидная для них история», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время взрослые поддерживают очную форму.

Как отметил Демаков, пандемия помогла родителям изменить своё отношение к учительскому труду, понять, что это непросто.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.