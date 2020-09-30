Власти Москвы объяснили продолжительность школьных каникул

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Двухнедельные каникулы для московских школьников позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы объяснили продолжительность школьных каникул
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.

«С началом учебного года мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей. На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников», — заявила она в интервью ТАСС.

Ракова отметила, что 16 дней перерыва — это дольше, чем инкубационный период коронавируса в 14 дней.

«Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю», — добавила она.

В свою очередь, в Совфеде поддержали продление каникул для школьников в Москве.

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