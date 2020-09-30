Власти Москвы объяснили продолжительность школьных каникул
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- РИА Новости
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.
«С началом учебного года мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей. На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников», — заявила она в интервью ТАСС.
Ракова отметила, что 16 дней перерыва — это дольше, чем инкубационный период коронавируса в 14 дней.
«Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю», — добавила она.
В свою очередь, в Совфеде поддержали продление каникул для школьников в Москве.