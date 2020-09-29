В Совфеде поддержали продление каникул для школьников в Москве

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре.

По его словам, решение принято по рекомендации санитарных врачей с учётом осеннего подъёма простудных заболеваний и роста случаев коронавируса.

Гумерова отметила, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в разных субъектах России принимаются соответствующие решения.

«Где-то один класс, несколько классов переходят на дистанционное обучение, если вдруг выявилось заболевание у педагога или у кого-то из детей, кто-то был в контакте. Либо конкретная школа или, допустим, блок начальных классов. На мой взгляд, решение продлить осенние каникулы, причём это сделать одномоментно, чтобы в каждой школе было одинаково по срокам, достаточно разумное, востребованное временем», — подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что многие школы сами выбирают учебные программы.

«У кого-то триместры, кто-то сохранил традиционную четверть. Всё-таки когда кто-то учится, кто-то находится дома — это не есть хорошо... Это позволит и ребятам отдохнуть и всё-таки несколько снизить риски... Поэтому продление каникул, причём одномоментно, чтобы этот срок совпадал во всех школах, — это как раз та мера, которая поможет снизить риски заболевания и вспышки заболеваемости, в том числе и по ковиду», — пояснила сенатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил о том, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре.