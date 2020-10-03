Власти не рассматривают массовый переход школ на дистанционную работу

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Замминистра просвещения России Денис Грибов рассказал, что ведомство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу.
Власти не рассматривают массовый переход школ на дистанционную работу
  • РИА Новости

Об этом он сообщил журналистам в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определённое окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», — цитирует Грибова ТАСС.

Замминистра добавил, что в каждом субъекте эпидемическая ситуация разная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что эти меры позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания.

Также в мэрии Снежинска в Челябинской области решили отправить всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу.

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