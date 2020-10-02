В одном из городов Челябинской области все школы закрылись на карантин

Короткая ссылка
В мэрии города Снежинска Челябинской области было принято решение отправить всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу.
В одном из городов Челябинской области все школы закрылись на карантин
  • РИА Новости

Как уточнили URA.RU в пресс-службе закрытого города, дети будут учиться в дистанционном режиме.

«Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября. С 2 по 18 октября запрещены уроки в закрытых помещениях в учреждениях дополнительного образования», — заявила начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа Наталья Кузьмина.

В городе также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить