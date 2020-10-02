В одном из городов Челябинской области все школы закрылись на карантин

В мэрии города Снежинска Челябинской области было принято решение отправить всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе закрытого города, дети будут учиться в дистанционном режиме.

«Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября. С 2 по 18 октября запрещены уроки в закрытых помещениях в учреждениях дополнительного образования», — заявила начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа Наталья Кузьмина.

В городе также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее обучение.