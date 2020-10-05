Российские вузы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
- РИА Новости
«Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из регионов. Вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения пока не стоит», — цитирует РИА Новости министра.
Ранее в Минпросвещении назвали недостоверными сообщения СМИ о переводе школ на дистанционное обучение из-за коронавируса.
2 октября замглавы ведомства Денис Грибов отмечал, что министерство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу.