Минпросвещения опровергло перевод школ на дистанционное обучение

Министерство просвещения назвало недостоверными сообщения СМИ о переводе школ на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Эта информация не соответствует действительности... Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ», — заявили в ведомстве.

Ранее замглавы Министерства просвещения России Денис Грибов сообщал, что вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу не рассматривается.

Также сообщалось, что школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов Бурятии переходят на дистанционную форму обучения в связи с осложнившейся обстановкой с коронавирусной инфекцией.