В Петербурге не планируют переводить школы на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом в ведомстве сообщили изданию «Невские новости».
«Планов по переводу всех школ на дистанционное обучение нет, все принимаемые меры нацелены на то, чтобы сохранить очный формат обучения», — говорится в сообщении комитета.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки России ежедневно мониторит ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах. В настоящее время вопрос о переводе вузов на дистанционный формат обучения не стоит.