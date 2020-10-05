В Петербурге не планируют переводить школы на дистанционное обучение

В Комитете по образованию Санкт-Петербурга сообщили, что решение о переводе школ города на дистанционное обучение пока не принималось.

Об этом в ведомстве сообщили изданию «Невские новости».

«Планов по переводу всех школ на дистанционное обучение нет, все принимаемые меры нацелены на то, чтобы сохранить очный формат обучения», — говорится в сообщении комитета.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России ежедневно мониторит ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах. В настоящее время вопрос о переводе вузов на дистанционный формат обучения не стоит.