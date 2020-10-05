В Петербурге не планируют переводить школы на дистанционное обучение

Короткая ссылка
В Комитете по образованию Санкт-Петербурга сообщили, что решение о переводе школ города на дистанционное обучение пока не принималось.
В Петербурге не планируют переводить школы на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом в ведомстве сообщили изданию «Невские новости».

«Планов по переводу всех школ на дистанционное обучение нет, все принимаемые меры нацелены на то, чтобы сохранить очный формат обучения», — говорится в сообщении комитета.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России ежедневно мониторит ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах. В настоящее время вопрос о переводе вузов на дистанционный формат обучения не стоит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить