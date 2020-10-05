Путин призвал студентов старших курсов устраиваться на работу в школы

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Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, попросил учащихся старших курсов приходить работать в школы.
Путин призвал студентов старших курсов устраиваться на работу в школы
  • РИА Новости

«Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов. Пожалуйста, приходите работать в школы. Уверен, вы обязательно найдёте общий язык с детьми, завоюете авторитет и доверие, сами сможете поучиться у сильных наставников», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что право вести уроки, кружки и секции теперь закреплено в законе.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских учителей с профессиональным праздником.

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