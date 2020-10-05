Матвиенко поздравила учителей с профессиональным праздником

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских учителей с профессиональным праздником.
Матвиенко поздравила учителей с профессиональным праздником
  • ©пресс-служба СФ

«Хочу выразить всем школьным работникам признательность и благодарность за нелёгкий, но такой нужный труд. Нельзя быть хорошим учителем, не вкладывая в ученика хотя бы малую частицу своей души. И огромное большинство учителей делают это изо дня в день на протяжении десятилетий. Ещё раз спасибо им за это», — цитирует сенатора сайт «Аргументы и факты».

Матвиенко также напомнила о важности совершенствования самой системы школьного образования.

Как отметила председатель Совфеда, экономика знаний — уже не мечта, а реальность.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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