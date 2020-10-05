«Обеспечит пациентов комплексной терапией»: в Москве утвердили стандарт лечения больных с COVID-19 в стационарах

За последние сутки в России выявили 10 888 случаев COVID-19. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 225 889, выздоровели 982 324 пациента, умерли 21 475 человек. В Москве утвердили единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в стационарах. Это позволит обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжёлого состояния. Также стало известно, что 23% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, при этом 93% опрошенных считают, что вакцинация должна быть добровольной. Вместе с тем врач-вирусолог выразил мнение о том, что иммунитет к COVID-19 у переболевших инфекцией может сохраняться до шести месяцев.

За последние сутки в России выявлены 10 888 новых случаев COVID-19 (это максимум с 12 мая). По сообщению оперштаба, в 26,3% из низ не наблюдалось клинических проявлений болезни.

В предыдущие два дня были зарегистрированы 10 499 и 9412 случаев.

В России с начала пандемии в общей сложности выявлены 1 225 889 случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 982 324 пациентов (80,23%), в том числе 3181 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 21 475 человек (1,75%). За последние сутки — 117.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых случаев, вошли Москва (3537) и Санкт-Петербург (407), а также Московская (339), Ростовская (244) Нижегородская (198), Воронежская (182) и Архангельская (179) области.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 48 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 230 тыс. человек.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (307 477, из них активных — более 48 тыс.). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста числа новых случаев COVID-19 за две недели составляет 0,28%.

Также в Москве утвердили единый стандарт в подходе к лечению COVID-19 в стационарах. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, принятие такой нормы «позволит обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжёлого состояния».

«Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания», — подчеркнула она.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в городе несколько стабилизировалась, однако больницы продолжают заполняться больными с диагнозом «коронавирус».

При этом с 5 октября в Москве начался перевод работников на дистанционный формат — работодатели обязаны перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а предприятиям, имеющим такую возможность, рекомендовано отправить на удалённую работу до 50% сотрудников.

Кроме того, у столичных школьников начались увеличенные до двух недель каникулы в связи с ситуацией с COVID-19.

Reuters

© Tatyana Makeyeva

23% граждан РФ хотели бы сделать себе прививку от COVID-19, при этом 73% заявили, что не готовы пройти процедуру вакцинации, следует из данных опроса, проведённого центральной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия». Вместе с тем 63% респондентов назвали эффективность главным качеством вакцины вне зависимости от места её производства. При этом 24% опрошенных хотели бы привиться отечественной вакциной, а 13% — зарубежной.

«Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех» — приводит текст сообщения РИА Новости.

Кроме того, 52% россиян ожидают второй волны пандемии, а 11% не верят в существование коронавирусной инфекции.

Отмечается, что результаты опроса, в котором приняли участие около 20 тыс. человек, будут переданы министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

© Владимир Песня/РИА Новости

Иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев. Такое мнение высказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, через три-четыре месяца после заболевания COVID-19 наблюдается снижение числа антител, а через полгода клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — цитирует его портал URA.RU.

В этой связи врач не исключил повторного заболевания COVID-19 пациентов, переболевших в апреле и мае. Он также предположил, что часть ограничений из-за пандемии будут действовать ещё один-два года, пока «мы не научимся правильно пользоваться вакцинами».

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2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российские власти не обсуждают возможность введения жёстких ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получил название «Спутник V».

Разрабатывающий собственную вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона» государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 30 сентября получил соответствующие патенты. Ожидается, что до 15 октября будет завершён процесс регистрации.

Кроме того, в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук планирую в ноябре завершить клинические исследования разработанной в центре вакцины от COVID-19.