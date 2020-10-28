«Ситуацию удалось стабилизировать»: в Роспотребнадзоре заявили об «оправдавших себя ограничительных мерах» в Москве

Введённые в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничительные меры себя оправдали. Об этом заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По её словам, на данный момент эпидобстановка в городе стабилизировалась. За последние сутки в России выявили 16 202 случая COVID-19, из них 3670 — в Москве. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 563 976, выздоровел 1 171 301 пациент, умерли 26 935 человек.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавирусной инфекции. За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев COVID-19 составило 16 550 и 17 347. По сообщению оперштаба, в 25,4% новых случаев не наблюдалось клинических проявлений.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в стране достигло 1 563 976, выздоровели 1 171 301 пациентов (74,89%), в том числе 12 361 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 26 935 человек (1,72%). За последние сутки зарегистрировано 346 летальных исходов.

Наибольшее число новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки было выявлено в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727), Московской (505), Нижегородской (377), Архангельской (317) и Ростовской (314) областях.

Заметим, что за неделю с 19 по 25 октября в мире было выявлено наибольшее количество новых случаев COVID-19. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, за эти семь дней было зарегистрировано 2 884 604 новых случаев, самый серьёзный прирост в Европе (1 335 914).

По состоянию на 28 октября, в мире выявлено свыше 43,9 млн случаев коронавирусной инфекции. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

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Наибольшее число заболевших приходится на США (более 8,7 млн), Индию (7,9 млн), Бразилию (5,4 млн) и Россию (1 260 112, согласно данным оперативного штаба РФ). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,166 млн человек, в том числе 226 тыс. в США, 157 тыс. в Бразилии и 119 тыс. в Индии.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в России проведено более 58,7 млн тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 506 тыс. тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 357 тыс. человек.

Также стало известно, что российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу «Рапид Био» планирует в 2021 году начать продажи своей продукции на зарубежных рынках. Экспресс-тест за 10-15 минут определяет наличие антител классов IgM и IgG к COVID-19.

«Нам постоянно поступают заявки на поставки в другие страны, в основном из стран СНГ. Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году, в том числе и в эти страны», — цитирует РИА Новости сооснователя компании Семёна Покацкого.

В среду, 28 октября, вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, предписывающее всем находящимся на территории страны лицам носить маски в местах массового пребывания людей. Речь идёт об общественном транспорте, такси, парковках, лифтах.

Также в документе говорится о рекомендациях к главам субъектов по принятию ряда мер в целях борьбы с распространением COVID-19. Среди них — идея о запрете ночной работы (с 23:00 до 06:00) развлекательных заведений и мест общественного питания. Эту меру уже ввели в Калининградской области и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ситуация с COVID-19 в Москве

Как заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления в Мосгордуме, введённые в городе ограничительные меры себя оправдали.

«Я не могу не сделать акцент на том, что на сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября. По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось её стабилизировать», — сказала она.

Напомним, что с 28 сентября пожилым людям и страдающим хроническими болезнями было предписано соблюдать домашний режим. С 5 октября столичных работодателей обязали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также с этого дня у школьников в Москве начались увеличенные до двух недель каникулы.

С 9 октября в Москве было временно приостановлено действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями.

Риск заболевания COVID-19

По словам врача-инфекциониста Ирины Пикаловой, что коронавирус размножается гораздо быстрее, попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом.

«Именно поэтому людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендуется соблюдать все эпидтребования — существующие заболевания могут значительно повысить риск летального исхода от инфекции, которая при правильно подобранной терапии может быть благополучно вылечена», — добавила она.

Reuters

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В то же время неуязвимость к коронавирусной инфекции у ряда людей даже при контактах с заболевшими COVID-19 может иметь несколько причин, считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

«Возможно, эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — цитирует его портал URA.RU.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова также добавила, что возможность заболевания зависит от инфицирующей дозы вируса.

«Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определённый рецептор. Не везде он сумеет выжить. И не нужно забывать, что у каждого человека всё индивидуально, чётких критериев инфицирующей дозы просто нет», — приводит её слова РИА Новости.