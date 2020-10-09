«Сконцентрироваться и сделать всё, чтобы избежать коллапса»: Собянин призвал москвичей соблюдать меры на фоне COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на усталость от ограничительных мер, москвичам необходимо «продержаться несколько месяцев» — затем массовое производство вакцины снимет эту проблему. Мэр добавил, что власти дают полную информацию о распространении COVID-19 в столице, и призвал москвичей сделать всё возможное, чтобы избежать ухудшения ситуации. 9 октября в России было зафиксировано 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выздоровели 7092 пациента, умер 201 человек.

В России общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1 272 238. Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 49,6 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 251 тыс. человек.

9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост новых больных с диагнозом «коронавирус» — 12 126 (в предыдущие двое суток было выявлено 11 493 и 11 115). До этого рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев COVID-19 был установлен 11 мая (11 656).

По сообщению оперштаба, у 27% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в России выздоровел 1 009 421 человек (79,34%), в том числе 7092 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 22 257 пациентов (1,75%). За последние сутки умер 201 человек.

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В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (3701) и Санкт-Петербург (469), а также Московская (411), Ростовская (265) и Нижегородская (247) области.

Согласно данным Сбера, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придётся на 8—12 ноября, а в Москве — на период с 17 по 24 октября. Об этом свидетельствуют данные четырёх сценариев развития событий, рассчитанных на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если число заболевших COVID-19 в России будет и дальше расти, могут потребоваться решения федерального штаба. При этом он не конкретизировал, какие именно это могут быть меры.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — сказал пресс-секретарь президента России.

Меры по борьбе с распространением COVID-19 в Москве

Лидером в стране по количеству выявленных случаев является Москва (321 812, из них активных — более 57 тыс.).

По словам мэра столицы Сергея Собянина, городские власти принимают необходимые решения в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даём полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем: как есть, так и есть», — сказал градоначальник в эфире Первого канала.

Он также призвал дождаться массовой вакцинации.

«Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Всё это понятно, но нам ещё надо продержаться несколько месяцев... На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы. Но для этого надо просто собраться, сконцентрироваться и сделать всё возможное, чтобы избежать коллапса», — добавил Собянин.

С 9 октября в Москве временно приостановлено действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте.

С 28 сентября пожилым и людям с хроническими болезнями было предписано соблюдать домашний режим. С 5 октября столичных работодателей обязали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также с этого дня у школьников в Москве начались увеличенные до двух недель каникулы.

Помимо этого, в Росздравнадзоре ответили на сообщения СМИ о том, что при приёме препарата от COVID-19 «Фавипиравир» возможны различные побочные эффекты. В ведомстве со ссылкой на данные базы «Фармаконадзор 2.0» подчеркнули, что не поступало сведений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения».

«Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством», — говорится в комментарии.

Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал материал, из которого следует, что средства на основе фавипиравира могут вызывать побочные эффекты, такие как синдромы ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений.

Ситуация с COVID-19 в мире

В мире зафиксировано рекордное число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки с 7 по 8 октября. Этот показатель составил 338 779, как следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 октября, когда суточный прирост был равен 330 340.

Также о рекордном суточном приросте больных с диагнозом «коронавирус» сообщили власти Болгарии и Канады.

Так, в Болгарии выявили 516 новых случаев за день, что на 79 больше, чем было накануне. Добавим, что рекордные значения в стране фиксируются три дня подряд. В общей сложности в Болгарии число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 23 579, выздоровели 15 563 человека, умерли 880 пациентов.

В Канаде также обновили рекордный показатель, который был установлен несколько дней назад, 6 октября (2 363). За последние сутки в Канаде выявили 2 436 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 — 175 559, выздоровевших 147 508 человек, зафиксировано 9 557 летальных исходов.

Как следует из материалов университета Джонса Хопкинса, на момент публикации в мире выявлено 36 445 067 случаев коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших приходится на США (более 7,6 млн), Индию (6,83 млн), Бразилию (5,023 млн) и Россию (1 272 238 — согласно данным оперативного штаба РФ). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,06 млн человек, в том числе 212 тыс. в США, в Бразилии (148 тыс.) и в Индии (105 тыс.).

Сотрудник китайского предприятия Sinovac Biotech по производству вакцины от COVID-19

Reuters

© Thomas Peter

Помимо этого, Китай присоединился к международному механизму COVAX по созданию и распространению вакцин от коронавируса. Как заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин сделал важный шаг по выполнению обещания сделать вакцину от COVID-19 «глобальным общественным благом».

«Несмотря на то, что КНР обладает достаточными производственными мощностями, а наши исследования и разработки в области вакцины от коронавируса вышли на международный высокий уровень, Китай решил присоединиться к COVAX», — пояснила она.

К настоящему моменту к разработанной ВОЗ инициативе присоединились более 170 государств. Между тем США не собираются участвовать в этом механизме, поскольку покидают Всемирную организацию здравоохранения летом 2021 года.

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В то же время в Вашингтоне обвинили другие государства в желании помешать Соединённым Штатам Америки создать и распространить среди населения собственную вакцину от коронавируса. По мнению директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильяма Эванины такие попытки якобы предпринимают Россия, Китай и Иран.

«Когда мы её всё же получим, они наверняка попытаются помешать нам вести работу по вакцинации населения. Безусловно, Китай, Россия и Иран — всё та же тройка действующих лиц — стремятся не дать нам обзавестись вакциной. В конечном итоге, когда мы создадим вакцину, когда мы её получим, мы будем защищать цепь поставок, пока она не дойдёт до вас и до меня», — сказал Эванина американской телекомпании Hearst.

Он также полагает, что три этих государства якобы попробуют воспользоваться тем фактом, что Дональд Трамп заболел COVID-19, и окажут влияние на президентские выборы, намеченные на 3 ноября.

«Это только укрепляет их способность действовать масштабно в этом направлении. Мы уже наблюдали и ожидаем, что будем наблюдать и в дальнейшем, более агрессивные действия со стороны наших противников в отношении президента в связи с его коронавирусной ситуацией. Так что мы имеем здесь дело с проблемой на уровне национальной безопасности», — добавил глава NCSC.

Как отметил в разговоре с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, подобные заявления демонстрируют слабости США и являются совершенно неконструктивными.

«Я думаю, что это способ прикрыть собственные неудачи в разработке этой вакцины, которая действительно нужна миру, особенно США. Поскольку там максимальное число заболевших и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днём», — подчеркнул Морозов.