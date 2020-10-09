Китай официально присоединился к механизму COVAX

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Китай присоединился к международному механизму COVAX, обеспечивающему равный доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции.
Китай официально присоединился к механизму COVAX
  • © REUTERS/Thomas Peter

«Восьмого октября Китай и Глобальный альянс Gavi подписали соглашение об официальном присоединении к COVAX. Это важный шаг, который сделал Китай в рамках данных обещаний сделать вакцину от COVID-19 общественным благом для всего мира», — приводит РИА Новости заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что страна будет дальше оказывать возможную помощь нуждающимся странам в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, Китай добился важных результатов в профилактике и контроле над эпидемией и в восстановлении производства. 

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