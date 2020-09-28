Глава МИД КНР сообщил о помощи нуждающимся странам в борьбе с COVID-19
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По его словам, Китай добился важных результатов в профилактике и контроле над эпидемией и в восстановлении производства.
Он добавил, что в Пекине «хорошо понимают, что благосостояние и здоровье народов тесно связаны с китайским народом».
«Мы будем и дальше искренне, основываясь на своём опыте, оказывать посильную помощь нуждающимся странам», — цитирует РИА Новости Ван И.
Уточняется, что глава внешнеполитического ведомства также поблагодарил всех, кто оказал огромную помощь Китаю в борьбе с эпидемией.
Ранее президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН.