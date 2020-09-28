Глава МИД КНР сообщил о помощи нуждающимся странам в борьбе с COVID-19

Китай будет дальше оказывать возможную помощь нуждающимся странам в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на международном форуме «Международный порядок и глобальное управление в эпоху после COVID-19».

По его словам, Китай добился важных результатов в профилактике и контроле над эпидемией и в восстановлении производства.

Он добавил, что в Пекине «хорошо понимают, что благосостояние и здоровье народов тесно связаны с китайским народом».

«Мы будем и дальше искренне, основываясь на своём опыте, оказывать посильную помощь нуждающимся странам», — цитирует РИА Новости Ван И.

Уточняется, что глава внешнеполитического ведомства также поблагодарил всех, кто оказал огромную помощь Китаю в борьбе с эпидемией.

Ранее президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН.