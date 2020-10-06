«Первых пациентов долго ждать не пришлось»: в Москве вновь открылись временные госпитали для пациентов с COVID-19

Временные госпитали для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 вновь открылись в Москве в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». Медики заявили, что в один из госпиталей уже начали прибывать автомобили скорой помощи с пациентами. В больнице отметили, что к настоящему времени на объекте работают все службы. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, коек для больных COVID-19 в городе пока достаточно, но имеющиеся резервы не бесконечны. Она добавила, что в случае необходимости в столице могут быть расконсервированы ещё два временных госпиталя.

В Москве начали работать дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусом. Учреждения расположены в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

Открывшийся в «Сокольниках» комплекс включает в себя госпиталь и обсерватор, в котором будут находиться те, кто по разным причинам не может соблюдать режим самоизоляции у себя дома, но желает при этом уберечь своих близких от инфицирования.

В обсерваторе предусмотрены комфортные условия временного пребывания с санузлами и Wi-Fi.

Отмечается, что госпиталь в «Сокольниках» уже начал приём пациентов. Об этом сообщил главврач ГКБ им. Иноземцева Александр Митичкин. Временное учреждение закреплено именно за этой больницей.

«Вчера открылся наш временный госпиталь в Сокольниках, первых пациентов долго ждать не пришлось. Уже сегодня к нам приехали первые скорые с больными», — цитирует РИА Новости Митичкина.

По его словам, «в настоящий момент работают уже все службы госпиталя».

«Хорошо работает электронная история болезни, что сокращает нам время на оказание помощи пациентам. Больные максимально размещаются в комфортных условиях», — сообщил он.

Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией на территории ледового дворца «Крылатское»

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подчеркнул, что речь идёт о современных клиниках, оснащённых всем необходимым.

«Это не какие-то сооружения, сделанные наспех, это соответствующие самым современным требованиям, самому современному стандарту инфекционные клиники, оснащённые всем необходимым оборудованием», — рассказал Сергей Собянин во время посещения госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что коек для заболевших коронавирусом в Москве пока достаточно, но резервы не бесконечны.

«Но давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и, сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ракова добавила, что при необходимости могут расконсервировать ещё два временных госпиталя для больных коронавирусом — ТЦ «Москва» и центр на ВДНХ.

Напомним, что об организации временных стационаров для пациентов с коронавирусной инфекцией стало известно в мае. Как рассказал тогда заммэра Москвы Пётр Бирюков, для медучреждений выбрали несколько объектов, в том числе парк «Сокольники», «Крылатское», ВДНХ, комплекс ЭКСПО и торговый центр «Москва».

Временные госпитали были закреплены за крупными многопрофильными больницами и размещались на таких объектах, как торговые центры, выставочные и спортивные сооружения. Этот выбор позволил построить просторные стационары с хорошей вентиляцией при минимальной нагрузке на городской бюджет. Они включены в общую городскую сеть, что позволяет диспетчерам отслеживать их нагрузку, располагают аппаратами ИВЛ, палатами реанимации, а также способны проводить интенсивную терапию в случае необходимости.

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Исходя из предшествующих высказываний представителей мэрии, госпиталь в «Сокольниках» рассчитан на 1,2 тыс. койко-мест, а объект в «Крылатском» — на 1,1 тыс. мест.

Ситуация в Москве

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице «становится сложнее и драматичнее». В мэрии уточнили, что в Москве установлено два антирекорда — по числу новых случаев коронавируса (4088) и по количеству госпитализированных за сутки (1049).

В этой связи мэр анонсировал ряд новых ограничительных мер. В частности, с 9 октября в Москве приостанавливается действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями оставались дома.

Наряду с этим продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, переводится в электронный формат. Собянин пояснил, что это решение позволит «контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки».

Кроме того, мэр обязал все предприятия и организации города еженедельно информировать московское правительство о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы.

Вместе с тем в Главном контрольном управлении Москвы полагают, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно, чтобы избежать введения нового пропускного режима. Об этом высказался глава ведомства Евгений Данчиков.