В Главконтроле Москвы оценили вероятность нового пропускного режима

Власти Москвы рассчитывают, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно, чтобы избежать введения нового пропускного режима, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Сейчас об этом речи не идёт, таких решений нет, надеюсь, что... те меры, которые сегодня существуют, и если мы их будем строго соблюдать, этого будет достаточно для того, чтобы мы обеспечили снижение темпов роста коронавирусной инфекции», — приводит его слова в эфире радио «Эхо Москвы» ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что вводить пропускной режим в столице пока нет необходимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендациям по коронавирусу, вероятность введения жёстких мер будет высока.

Эксперт Анатолий Альтштейн отмечал в беседе с НСН, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.