В Главконтроле Москвы оценили вероятность нового пропускного режима
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- РИА Новости
«Сейчас об этом речи не идёт, таких решений нет, надеюсь, что... те меры, которые сегодня существуют, и если мы их будем строго соблюдать, этого будет достаточно для того, чтобы мы обеспечили снижение темпов роста коронавирусной инфекции», — приводит его слова в эфире радио «Эхо Москвы» ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что вводить пропускной режим в столице пока нет необходимости.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендациям по коронавирусу, вероятность введения жёстких мер будет высока.
Эксперт Анатолий Альтштейн отмечал в беседе с НСН, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.