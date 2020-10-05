Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим

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Вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим
  • РИА Новости

«Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении пропускного режима в столице. 

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничений по коронавирусу.

При этом он заявлял, что если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока. 

Он отмечал, что самая большая помощь для бизнеса — избежать закрытия и серьёзных ограничений.

Кроме того, в Департаменте торговли и услуг Москвы заявляли, что столичные власти пока не рассматривают возможность введения ограничений для торговой сферы из-за COVID-19.

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