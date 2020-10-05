Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим
- РИА Новости
«Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении пропускного режима в столице.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничений по коронавирусу.
При этом он заявлял, что если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока.
Он отмечал, что самая большая помощь для бизнеса — избежать закрытия и серьёзных ограничений.
Кроме того, в Департаменте торговли и услуг Москвы заявляли, что столичные власти пока не рассматривают возможность введения ограничений для торговой сферы из-за COVID-19.