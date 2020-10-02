В Москве пока не планируют вводить ограничения в торговой сфере

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Власти Москвы пока не рассматривают возможность введения ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве пока не планируют вводить ограничения в торговой сфере
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Нет, пока такие ограничительные меры не рассматриваются. Пока речь идёт о том, что люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями уходят на изоляцию. Ну и, собственно говоря, часть сотрудников компании должны перевести на удалённый формат работы», — сказал он.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, готовится ли для торговой сферы какой-то режим ограничения работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в настоящее время в городе нет необходимости ужесточать ограничения по коронавирусу.

При этом он отмечал, что если в Москве будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока. 

Кроме того, Собянин обязал компании с 5 октября перевести 30% сотрудников на удалёнку. 

Также были продлены рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет и лицами с хроническими заболеваниями.

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