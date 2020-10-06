Авиаэксперт оценил ситуацию с COVID-19

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Авиаэксперт Роман Гусаров оценил ситуацию с COVID-19.
Авиаэксперт оценил ситуацию с COVID-19
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«Первая шестёрка крупнейших авиакомпаний перевозит примерно две трети всех пассажиров. Я не вижу угрозы в отношении них», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Вместе с тем он отметил, что большим авиакомпаниям тяжелее всего, поскольку у них огромный парк, лизинг, много персонала.

«Все перевозчики стоят на земле одинаково, а крупные тратят больше других. Они же должны банкам больше», — пояснил эксперт.

Гусаров также выразил мнение, что современная гражданская авиация не превратится в элитарную услугу из-за пандемии.

«По всему миру построены огромные аэропорты, рассчитанные на большой пассажиропоток. Существуют огромный парк мировых воздушных судов, развитая маршрутная сеть, смежные производства», — отметил он.

По его словам, в индустрии работают миллионы людей.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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