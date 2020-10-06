Вирусолог оценил эффективность масок во время пандемии
- РИА Новости
«Конечно, они помогут. Не стоит думать, что на 100%, но они помогут снизить заболеваемость. Вместе такие меры помогают лучше, а дальше уже как пойдёт иммунитет и как вирус будет меняться», — цитирует эксперта kp.ru.
Как считает Альтштейн, соблюдение противоэпидемических мер необходимо.
Эксперт отметил, что очень много людей в метро и магазинах без масок, что недопустимо.
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.