Вирусолог оценил эффективность масок во время пандемии

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил эффективность средств индивидуальной защиты во время пандемии.

«Конечно, они помогут. Не стоит думать, что на 100%, но они помогут снизить заболеваемость. Вместе такие меры помогают лучше, а дальше уже как пойдёт иммунитет и как вирус будет меняться», — цитирует эксперта kp.ru.

Как считает Альтштейн, соблюдение противоэпидемических мер необходимо.

Эксперт отметил, что очень много людей в метро и магазинах без масок, что недопустимо.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.