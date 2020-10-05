Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом

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Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер оценил ситуацию с коронавирусом.
Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«В августе и первой половине сентября во время туристического сезона было полное несоблюдение эпидемиологических мер, таких как социальная дистанция, маски, дезинфекция, перемешивание людей внутри страны», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в настоящее время закрытие границ не имеет смысла.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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