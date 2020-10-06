Госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с коронавирусом

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В Москве временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный врач Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин.
Госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Вчера открылся наш временный госпиталь в Сокольниках, первых пациентов долго ждать не пришлось. Уже сегодня к нам приехали первые скорые с больными», — цитирует РИА Новости Митичкина.

Он отметил, что «в настоящий момент работают уже все службы госпиталя».

«Хорошо работает электронная история болезни, что сокращает нам время на оказание помощи пациентам. Больные максимально размещаются в комфортных условиях», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили свыше 4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

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