Названа предельная стоимость российской вакцины от коронавируса

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Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей за дозу. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
Названа предельная стоимость российской вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Он рассказал, что препараты выпускаются относительно маленькими партиями и для расширения производства нужен капитал.

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он точно будет ниже 1 тыс. рублей.

«Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране сейчас нужен миллион доз вакцины от COVID-19, и отметил важность налаживания промышленного производства.

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