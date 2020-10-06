Названа предельная стоимость российской вакцины от коронавируса
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Он рассказал, что препараты выпускаются относительно маленькими партиями и для расширения производства нужен капитал.
Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он точно будет ниже 1 тыс. рублей.
«Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране сейчас нужен миллион доз вакцины от COVID-19, и отметил важность налаживания промышленного производства.