В Москве сообщили о развёртывании стационаров в Сокольниках и на ВДНХ

Временный стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией разместят в том числе в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

«Во временных сооружениях типа roder размещаются около 3 тыс. коек. Также были выбраны несколько объектов, такие как «Сокольники» — где-то на 1,2 тыс. койко-мест, (ледовый дворец. — RT) «Крылатское» — где-то на 1,1 тыс. мест, ВДНХ — около 1,7 тыс. койко-мест. Огромный комплекс ЭКСПО — около 4 тыс. койко-мест. И ещё торговый центр «Москва» приблизительно на 1,8 тыс.», — цитирует ТАСС Бирюкова.

По его словам, создание временного стационара в 75-м павильоне ВДНХ завершат в течение двух недель.

«На ВДНХ мы работаем всего четыре дня, работы будут сделаны в течение двух недель», — добавил он.

Бирюков рассказал, что такие быстровозводимые комплексы будут оборудованы санпропускниками, оборудованием для обработки машин.

«Внутри будут отработаны системы вентиляции, системы кондиционирования, дополнительно «оформлена» вода. Конечно же, каждая койка будет оборудована системой медицинских газов, что очень важно на этапе лечения коронавируса», — сообщил он.

Ранее Бирюков рассказал, что на территории павильона ВДНХ началось сооружение временного госпиталя для больных коронавирусом.

Такие помещения, как сообщалось, подготовят в «Крылатском», «Сокольниках» и торговом центре «Москва».