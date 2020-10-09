В Москве рассказали о попытках школьников и пенсионеров пройти в метро

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Департамент транспорта Москвы сообщил, что после приостановки действия льготных проездных социальных карт на фоне ситуации с коронавирусом в городе школьники и пенсионеры в возрасте более 65 лет пытались пройти в метро 12 тыс. раз.
В Москве рассказали о попытках школьников и пенсионеров пройти в метро
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Сегодня по состоянию на 06:30 в метро 4682 пассажира — (люди. — RT) в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьники — около 12 417 раз попытались пройти в метро», — приводит РИА Новости сообщение департамента.

Ранее сообщалось, что в Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостанавливается действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.

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