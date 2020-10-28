Роспотребнадзор оценил эффективность введённых в Москве ограничений
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«На сегодняшний момент все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщения школьников», — цитирует ТАСС Андрееву.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал организации перевести на удалёнку 30% сотрудников.
Также в Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.