В Москве из-за коронавируса ввели правила посещения ночных заведений

В ночных заведениях Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса введут систему регистрации номера телефона.

«С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с ноля часов ночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить смс на специальный короткий номер 7377», — говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отмечается, в случае выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

Ранее стало известно, что наибольшее число новых случаев инфицирования COVID-19 выявлено в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Подмосковье (439).

Также сообщалось, что Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ведомстве напомнили, что за нарушения противоэпидемического режима в период угрозы распространения коронавирусной инфекции предусмотрена ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере до 500 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.