Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм

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Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм
  • РИА Новости

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в субботу, 10 октября, управлением были проведены рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах. В ходе проверок выявлены нарушения.

В ведомстве напомнили, что за нарушения противоэпидемического режима в период угрозы распространения коронавирусной инфекции предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере до 500 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в России проведено более 50 млн тестов на коронавирус.

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