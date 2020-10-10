В России проведено более 50 млн тестов на коронавирус

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В России проведено более 50,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 648 тыс. — за последние сутки. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В России проведено более 50 млн тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«В России проведено более 50,3 млн тестов на коронавирус», — приводит сообщение ТАСС.

При этом под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 255,7 тыс. человек.

В России за сутки зафиксировано 12 846 случаев COVID-19.

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