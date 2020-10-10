В России проведено более 50 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 50,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 648 тыс. — за последние сутки. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
- РИА Новости
«В России проведено более 50,3 млн тестов на коронавирус», — приводит сообщение ТАСС.
При этом под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 255,7 тыс. человек.
В России за сутки зафиксировано 12 846 случаев COVID-19.
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