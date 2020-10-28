Макрон: внутренние границы Евросоюза останутся открытыми

Внутренние границы Евросоюза останутся открытыми, несмотря на дополнительные меры, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19. При этом внешние границы ЕС будут закрыты, сообщил лидер Франции Эммануэль Макрон.

«Внутренние границы Европейского союза остаются открытыми, а внешние — закрытыми», — приводит слова Макрона во время телеобращения к нации TourMaG.

В то же время все въезжающие во Францию должны будут сдать экспресс-тесты на коронавирус в аэропортах или морских портах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией.

Позднее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении нового карантинного режима в стране с 2 ноября минимум на месяц. В ФРГ будут закрыты фитнес-центры, салоны красоты, театры и кинотеатры. Заведениям общепита разрешается работать только навынос. Кроме того, запрещается собираться вне дома компаниями более десяти человек.

Во Франции повторный режим карантина вводят с 30 октября до 1 декабря.