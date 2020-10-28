Макрон объявил о повторном карантинном режиме во Франции с 30 октября

Во Франции с 30 октября вновь вводится режим карантина в связи со скоростью распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к нации.

«Вторая волна, несомненно, будет тяжелее и смертоноснее первой», — цитирует Макрона FranceInfo.

С 30 октября по всей территории Франции закроются кафе и рестораны. При этом детские сады и школы продолжат работу с соблюдением мер безопасности.

Данный режим будет действовать как минимум до 1 декабря, уточнил Макрон.

По его словам, такие меры связаны с тем, что «вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах».

Ранее Национальное собрание Франции одобрило проект закона о продлении режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 16 февраля 2021 года из-за COVID-19.