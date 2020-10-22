Во Франции комендантский час вводят ещё в ряде регионов

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о введении комендантского часа ещё в 38 департаментах страны.
Во Франции комендантский час вводят ещё в ряде регионов
  • Reuters

Об этом сообщает FranceInfo.

«Мы вводим комендантский час ещё в 38 департаментах, а также на одной заморской территории — во Французской Полинезии», — указал он.

Ограничения на перемещения по улицам будут действовать с 21:00 до 06:00 (22:00 до 07:00 мск). 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в ряде городов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Позднее во Франции оценили издержки от введения комендантского часа в €1 млрд.

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