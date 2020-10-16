Во Франции оценили издержки от введения комендантского часа в €1 млрд

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Введение комендантского часа во Франции обойдётся бюджету страны в €1 млрд, заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
Во Франции оценили издержки от введения комендантского часа в €1 млрд
  • Reuters

«€1 млрд на длительность действия комендантского часа. Это очень значимая сумма», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.

При этом Ле Мэр отметил, что, если бы власти пошли по пути локальной самоизоляции в зонах, где вирус активно циркулирует, издержки составили бы €5 млрд, а если бы ввели глобальную самоизоляцию — от €15 млрд до €20 млрд в месяц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в ряде городов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Он будет действовать с 21:00 до 06:00. Режим вступит в силу в субботу, 17 октября, и продлится как минимум четыре недели. 

15 октября сообщалось, что в стране за сутки выявили более 30 тыс. новых случаев заболевания.

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