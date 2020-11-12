Собянин оценил ситуацию с госпитализацией пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
Более 1,5 тыс. заболевших коронавирусом в день госпитализируют в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин оценил ситуацию с госпитализацией пациентов с коронавирусом
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Выявляемость пробила уже 6 тыс. человек в сутки, а госпитализации — больше 1,5 тыс.», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, загрузка коечного фонда ещё на четверть может привести к серьёзным издержкам.

Он добавил, что главное — сохранение баланса количества людей, которые госпитализируются и которые выписываются.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выписаны 3959 пациентов после лечения от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить