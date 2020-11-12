Собянин оценил ситуацию с госпитализацией пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
«Выявляемость пробила уже 6 тыс. человек в сутки, а госпитализации — больше 1,5 тыс.», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, загрузка коечного фонда ещё на четверть может привести к серьёзным издержкам.
Он добавил, что главное — сохранение баланса количества людей, которые госпитализируются и которые выписываются.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выписаны 3959 пациентов после лечения от коронавируса.