Собянин оценил ситуацию с госпитализацией пациентов с коронавирусом

Более 1,5 тыс. заболевших коронавирусом в день госпитализируют в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Выявляемость пробила уже 6 тыс. человек в сутки, а госпитализации — больше 1,5 тыс.», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, загрузка коечного фонда ещё на четверть может привести к серьёзным издержкам.

Он добавил, что главное — сохранение баланса количества людей, которые госпитализируются и которые выписываются.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выписаны 3959 пациентов после лечения от коронавируса.