Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России напряжённая: взрывного роста заболеваемости в регионах нет, однако ухудшение ситуации очевидно.
Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Ситуация, безусловно, напряжённая. Взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране «складывается непросто».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.

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