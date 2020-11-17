Кабмин поручил еженедельно докладывать о наличии лекарств от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее поручение опубликовано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В частности, вице-премьеру России Татьяне Голиковой, Минпромторгу, Минздраву, Росздравнадзору, ФТС, казначейству поручено сформировать перечень таких лекарств и определить потребность в них до конца 2020 года и на 2021 год.

Кроме того, необходимо проверить их наличие в медицинских организациях и аптеках, уточнить число ввезённых в страну препаратов, а также выяснить причины несостоявшихся аукционов по их закупке.

В то же время Минпромторгу поручено определить число имеющихся препаратов от коронавируса у организаций оптовой торговли и производителей и принять меры по их доставке в регионы.

«О результатах представить в правительство предварительную информацию до 10:00 17 ноября 2020 года, далее докладывать еженедельно начиная с 19 ноября 2020 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что российские регионы получили средства на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.

9 ноября Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.