Регионы России получили средства на лекарства для пациентов с COVID-19

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены уже до всех регионов страны.
Регионы России получили средства на лекарства для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«Средства федерального бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией доведены до всех субъектов Российской Федерации, соглашения с ними были заключены к 2 ноября», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Кузнецов, в настоящий момент региональные ведомства активно закупают все необходимые медикаменты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

9 ноября сообщалось, что Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств. 

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