Путин поручил кабмину выделить регионам средства на лекарства от COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.
Путин поручил кабмину выделить регионам средства на лекарства от COVID-19
  • РИА Новости

«Выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в поручении Путина.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 10 ноября 2020 года.

«Минздраву России, Минпромторгу России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, приобретаемыми в соответствии с п. 1 настоящего перечня поручений», — также говорится в поручении.

Срок доклада — до 20 ноября.

Ранее Путин предложил повысить больничные пособия родителям детей до семи лет.

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