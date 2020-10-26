Путин предложил повысить больничные пособия родителям детей до семи лет
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- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, опубликованного на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объём и источники финансового обеспечения такой выплаты», — указывается в тексте.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.
11 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.