Путин предложил повысить больничные пособия родителям детей до семи лет

Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособия по временной нетрудоспособности для родителей с детьми в возрасте до семи лет до размеров среднего заработка.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, опубликованного на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объём и источники финансового обеспечения такой выплаты», — указывается в тексте.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.

11 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.