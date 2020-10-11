Мишустин подписал распоряжение о выделении денег для выплат на детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указывается в заявлении.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.