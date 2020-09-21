В Госдуме прокомментировали предложение бессрочно продлить пособие безработным с детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

«Безусловно, дети не должны страдать в этой ситуации. Поэтому я поддерживаю такое предложение Федерации независимых профсоюзов России, а тем более сама являюсь профсоюзным лидером», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, нужно думать о будущем, чтобы дети нормально питались и развивались.

Со своей стороны, руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН предположил, что выделение средств повлечёт за собой и «определённый контроль над родителями, раз они будут получать деньги от государства».

Ранее правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.