Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
- Gettyimages.ru
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные средства на выплаты медикам и семьям с детьми.