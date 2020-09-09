Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

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Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
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«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.

Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные средства на выплаты медикам и семьям с детьми.

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