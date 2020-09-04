В Приморье рассказали о выплатах для семей с третьим ребёнком

В Приморском крае рассказали о выплатах для семей, в которых родился третий ребёнок или последующие.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Ежемесячно такие семьи получают по 14,4 тыс. рублей. На данную меру соцподдержки с начала года выделено более 900 млн рублей.

«В списке получателей — более 8,5 тыс. многодетных приморцев. Около 1,4 тыс. из них впервые оформили выплату в этом году», — заявили в региональном Министерстве труда и социальной политики.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с выплатами на детей.