В Приморье рассказали о выплатах для семей с третьим ребёнком

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В Приморском крае рассказали о выплатах для семей, в которых родился третий ребёнок или последующие.
В Приморье рассказали о выплатах для семей с третьим ребёнком
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Ежемесячно такие семьи получают по 14,4 тыс. рублей. На данную меру соцподдержки с начала года выделено более 900 млн рублей.

«В списке получателей — более 8,5 тыс. многодетных приморцев. Около 1,4 тыс. из них впервые оформили выплату в этом году», — заявили в региональном Министерстве труда и социальной политики.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с выплатами на детей.

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