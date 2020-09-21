Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособие безработным с детьми

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Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.
Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособие безработным с детьми
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как сообщил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егор Пьяных, предварительная сумма доплаты должна быть установлена в размере прожиточного минимума на ребёнка.

Как уточняет издание, в среднем по стране он составляет 10,7 тыс. рублей. На данный момент документ находится на стадии обсуждения.

Ранее правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей.

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