Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособие безработным с детьми

Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

Как сообщил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егор Пьяных, предварительная сумма доплаты должна быть установлена в размере прожиточного минимума на ребёнка.

Как уточняет издание, в среднем по стране он составляет 10,7 тыс. рублей. На данный момент документ находится на стадии обсуждения.

Ранее правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей.