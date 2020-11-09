Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств

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На портале госуслуг появился электронный сервис для сообщений и замечаний медиков по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом, а также по дефициту лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств
  • РИА Новости

Заполнив специальную форму, медики смогут направить свои предложения по организации медпомощи лицам с COVID-19, а также замечания по отсутствию лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащённости коек и т. д.

Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона, проинформировали в министерстве.

Там добавили, что все обращения также будут поступать в Минздрав для оперативного мониторинга ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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