Беглов прокомментировал ситуацию с лекарствами в Петербурге
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«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — цитирует РИА Новости Беглова.
Уточняется, что Петербургу выделено 203 млн рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома.
Глава Петербурга также подчеркнул, что система здравоохранения функционирует в рабочем режиме и создаются новые места для заболевших в стационарах.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены до всех регионов страны.