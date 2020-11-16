Беглов прокомментировал ситуацию с лекарствами в Петербурге

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В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении коронавируса, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Беглов прокомментировал ситуацию с лекарствами в Петербурге
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — цитирует РИА Новости Беглова.

Уточняется, что Петербургу выделено 203 млн рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома.

Глава Петербурга также подчеркнул, что система здравоохранения функционирует в рабочем режиме и создаются новые места для заболевших в стационарах. 

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены до всех регионов страны.

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