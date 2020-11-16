Беглов прокомментировал ситуацию с лекарствами в Петербурге

В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении коронавируса, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — цитирует РИА Новости Беглова.

Уточняется, что Петербургу выделено 203 млн рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома.

Глава Петербурга также подчеркнул, что система здравоохранения функционирует в рабочем режиме и создаются новые места для заболевших в стационарах.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены до всех регионов страны.